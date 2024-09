Sept à huit du 15 septembre 2024 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Publicité





Sept à huit du 15 septembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 15 septembre 2024 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Mission budget : les secrets des produits premier prix, des mobilhomes comme de vraies maisons, et les astuce des coachs en pouvoir d’achat pour faire des économies.



Dans « 7 à 8 »

🔵 A-t-il tué Lina, disparue depuis un an ? Le principal suspect a laissé une lettre troublante.

🔵 Cap sur Tahiti. Le rêve et le défi d’une vie de famille en voilier.

🔵 Et Daniel Tammet, autiste, dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Il parle 10 langues et a été classé parmi les 100 plus grands génies du siècle.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 15 septembre 2024.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.