« Simon Coleman » du 27 septembre : le final de la saison 2 ce soir sur France 2

« Simon Coleman » du 27 septembre 2024 – C’est les deux derniers épisodes inédits de la saison 2 de « Simon Coleman » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Clap de fin pour Jean-Michel Tinivelli et Flavie Péan !





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou avant-première puis replay sur france.TV.







« Simon Coleman » du 27 septembre 2024, vos épisodes inédits

Épisode 5 – Le Millésime

Jean Chassagne, un vigneron renommé de la région, a été retrouvé mort dans ses vignes. La victime a reçu un coup violent à la tête, avant d’être abandonnée pour se vider de son sang. Peu d’indices subsistent sur la scène du crime, à l’exception d’une mystérieuse bouteille sans étiquette découverte par Simon à quelques dizaines de mètres du corps. Qui est le coupable ? Un rival viticulteur nourrissant une haine de longue date envers Chassagne ? Le jeune maître de chai, ambitieux et prêt à tout ? Ou encore la fille de Chassagne, revenue pour aider son père à sauver le domaine familial en déclin ? Entre mystères autour du vin et dégustations à l’aveugle, Simon et Chloé explorent les vignes pour percer les secrets de cette enquête bien particulière. Pendant ce temps, au commissariat, Cyril accumule les erreurs en tentant de préparer son code de la route, et Simon doit gérer Victoria, qui s’est installée chez lui temporairement et impose sa présence, au grand désespoir de Violette, Clara et Sam…

Épisode 6 – Juste une illusion

Stella, une célèbre magicienne, meurt tragiquement pendant les répétitions de son nouveau numéro. Simon et Chloé découvrent rapidement qu’il s’agit d’un meurtre : les menottes dont elle devait se libérer ont été sabotées. Impossible pour elle de s’échapper vivante de son caisson rempli d’eau, les poignets solidement entravés. L’assistant de la magicienne devient rapidement le principal suspect, frustré de rester dans l’ombre de la star et rêvant de prendre sa place sous les projecteurs. Plongés dans l’univers mystérieux et trompeur de la magie, Simon et Chloé découvrent vite que d’autres suspects se cachent dans les coulisses. Déterminés, ils savent qu’il n’y a pas de place pour la magie : seule une explication logique pourra révéler l’identité du meurtrier !



Casting

Avec Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman), Flavie Péan (Chloé Becker), Lilie Sussfeld (Violette Arnaud), Romane Libert (Clara Arnaud), Noam Kourdourli (Sam Arnaud), Ted Etienne (Cyril Langlois), Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc), Lani Sogoyou (Docteur Inès Laurcie), Vanessa Guedj (Corinne), Diane Robert (Victoria)…

Guests : Mélanie Maudran, Julien Masdoua, Juliette Tresanini, Rebecca Hampton, Serge Dupire, Juliette Poissonnier, Raphaële Volkoff, Cécilia Hornus, Piérick Tournier…