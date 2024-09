« Qui veut gagner des millions ? » du 27 septembre : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

Publicité





« Qui veut gagner des millions ? » du 27 septembre 2024 – Arthur vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour le second numéro spécial 25 ans de pour un numéro inédit de son jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







« Qui veut gagner des millions ? » du 27 septembre 2024 : les invités

Pour cette seconde soirée, Arthur reçoit : Dany Boon et Laurence Arné, Michèle Bernier et Laurent Ruquier, François-Xavier Demaison et Stéphane de Groodt, Claire Chazal et Paul Mirabel, ainsi que Claudia Tagbo et Bruno Solo.

Rappel de la présentation de la spéciale 25 ans

À l’occasion de cet anniversaire, l’émission culte se réinvente en accueillant Arthur comme nouvel animateur et en se déplaçant au Dôme de Paris. Il sera entouré de prestigieux invités prêts à tout pour remporter un maximum d’argent au profit de leurs associations. Leurs connaissances, leur sang-froid et leur capacité à résister à la pression seront mis à l’épreuve.



Pour répondre aux questions, ils pourront compter sur les jokers habituels (50/50, Appel à un ami, Avis du public) ainsi qu’un nouveau joker : le « Vox Populi ».

Chaque participant n’aura qu’un seul objectif : décrocher le million d’euros pour son association. Entre tension, stratégie et moments de bonne humeur, cette soirée promet d’être riche en émotions. Préparez-vous à les soutenir dans cette aventure où culture générale et générosité se rencontrent.