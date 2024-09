« Touche pas à mon poste » : Cyril Hanouna annonce un changement pour le retour sur C8 (2 septembre)

Publicité





C’est le jour J pour le retour de « Touche pas à mon poste » ce lundi 2 septembre sur C8. Cyril Hanouna sera à l’antenne dès 18h et reviendra sur la décision de l’ARCOM de supprimer C8 de la TNT dès mars prochain.











Et si Cyril Hanouna avait d’abord annoncé la présence de Laurence Ferrari, journaliste de C News pour l’interviewer, ce ne sera finalement pas le cas.

« Les chéris, je suis comme un fou de vs retrouver. Je vous aime tellement! Vous m’avez tant soutenu encore tout cet été. J’ai beaucoup de choses à vous dire demain, et j’ai décidé que finalement c’est vous qui allez me poser toutes les questions toute la journée et je répondrai à tout en direct le soir. » a annoncé l’animateur sur le réseau social X.

Notez qu’en cette rentrée, TPMP ne sera plus en direct chaque soir, mais désormais en léger différé afin d’éviter les dérapages.



