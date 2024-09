« Tuée pour son bébé : l’histoire vraie d’Heidi Broussard » : votre téléfilm ce 5 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Tuée pour son bébé : l’histoire vraie d’Heidi Broussard » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 5 septembre 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Tuée pour son bébé : l’histoire vraie d’Heidi Broussard ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Tuée pour son bébé : l’histoire vraie d’Heidi Broussard » : l’histoire, le casting

Inspiré d’une histoire vraie, celle de deux amies, Megan et Heidi. Megan, prétendant être enceinte, quitte Houston pour rejoindre Austin afin de rendre visite à Heidi après la naissance de son bébé. Lorsque Heidi et son nouveau-né disparaissent, les soupçons se tournent vers les proches de Heidi, en particulier son compagnon. Toutefois, l’enquête révélera que Megan est totalement innocente.

Avec : Emily Osment (Megan Fieramusca), Anna Hopkins (Heidi Broussard), Ian Lake (Cody), Jamie Spilchuk (Greg)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Où est la petite Aria ? ».

« Où est la petite Aria ? » : l’histoire et le casting

Savannah remporte un séjour sur l’île australienne où elle passait ses vacances enfant. Elle y emmène son mari Brad et leur fille Aria, qui vient de fêter ses 5 ans, pour découvrir ce coin de paradis. L’accueil est chaleureux, et le cadre idyllique. Ils font la connaissance de Jane, une employée de l’hôtel, ainsi que de Nick et Gabby, un jeune couple de vacanciers qui rencontrent des difficultés à avoir un enfant. Un jour, Savannah et Brad décident de confier Aria au mini-club de l’hôtel pour partir en randonnée et profiter du spa. Mais, à la fin de la journée, quand Savannah vient chercher sa fille, Aria a disparu. Pete, le responsable du mini-club, ne semble pas particulièrement inquiet. Avec l’aide des habitants de l’île et de la police locale, les parents se lancent désespérément à la recherche de leur petite fille…

Avec : Claire van der Boom (Savannah), Todd Lasance (Brad), Lynn Gilmartin (Gabby), Melina Vidler (Jane)