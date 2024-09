Premier Ministre : qui est Michel Barnier, nommé ce jeudi ?

Publicité





Alors que la France traverse une période de turbulence politique, Emmanuel Macron vient de nommer un nouveau Premier ministre, comme annoncée par l’Elysée dans un communiqué. Il s’agit de Michel Barnier. Diplômé, expérimenté et figure de l’Europe, Michel Barnier, 73 ans, va incarner le choix stratégique du Président de la République pour réorienter son second mandat et répondre aux défis auxquels le pays est confronté.











Un parcours d’homme d’État

Né en 1951 en Savoie, Michel Barnier est une figure politique en France et en Europe. Dès les années 1980, il fait ses premières armes en politique en tant que député de la Savoie, avant de devenir ministre à plusieurs reprises sous des présidents aussi différents que Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Sa polyvalence l’a vu occuper des portefeuilles variés, notamment celui de l’Environnement (1993-1995), des Affaires européennes (1995-1997) et des Affaires étrangères (2004-2005).

Mais c’est surtout sur la scène européenne que Michel Barnier a véritablement brillé. Commissaire européen au marché intérieur et aux services (2010-2014), il s’est imposé comme une figure clé de la régulation financière post-crise de 2008. Cependant, son rôle de négociateur en chef pour l’Union européenne lors des négociations du Brexit entre 2016 et 2020 a véritablement mis en lumière son habileté diplomatique. Barnier a su naviguer avec tact et fermeté dans l’un des dossiers les plus complexes de l’histoire récente de l’UE, renforçant ainsi son image d’homme d’État à l’influence internationale.



