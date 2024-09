Un Si Grand Soleil du 12 septembre : Evan réussit à s’échapper (résumé et vidéo épisode 1467 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 12 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1467 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 12 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Une dame ramène Pantoufle à son maître. Au commissariat, Becker parle avec Alex, qui a un date avec la troisième suspecte, la rousse. Il garde espoir que Céline le rappelle. Becker lui met la pression pour le 3ème rendez-vous. Elise assure qu’elle va superviser.

La rédac chef parle à Marc de l’histoire du chien Pantoufle. Il a été enlevé mais le ravisseur l’a perdu. Le chien a été retrouvé grâce à un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Marc se rend dans le village pour interviewer la dame.



Hugo étudie toujours les paroles des chansons de la playlist de la scène de crime. Il essaie de trouver un message qui le mettrait sur une piste. Mais il ne comprend rien et ne trouve aucun rapport avec l’affaire. Laura essaie de l’aider et pense que c’est peut être le titre que le tueur a choisi exprès, à moins que ce soit le groupe. Mais Hugo a cherché et n’a rien trouvé.

Pendant ce temps là, Evan continue d’enlever des briques mais il se blesse sérieusement à la main. Il s’arrache un morceau de chemise pour mettre autour et continue.

Alex ne fait que penser à Céline. Elise le rejoint, ils doivent aller au date avec Lilou. Alex rappelle que ce n’est pas forcément la bonne piste, le tueur est peut être un homme. Le date se déroule sans problème et Alex récupère le verre pour l’analyse adn.

Dimitri se rend à la clinique et retrouve Rebecca. Ils ont prévu d’aller à la plage, elle le laisse le temps de se changer. Dimitri récupère des infos sur les chiens dans son ordi et fait des photos… Charles arrive et lui demande s’il peut le renseigner. Mais il lui dit qu’il vient chercher Rebecca et ils s’embrassent devant Charles. Elle le laisse fermer le cabinet.

Hugo, Alex et Elise découvrent que Lilou a des antécédents. Elle a mis le feu au foyer familial et a fait des séjours en hôpital psychiatrique. Ils pensent qu’elle a le profil. Becker appelle le procureur, il dit avoir une piste. Il obtient une commission rogatoire.

Charles parle avec Boris, il pense que le mec de Rebecca n’a aucun charisme et il ne comprend pas. Boris ne comprend pas pourquoi il ne lâche pas l’affaire. Mais Charles n’apprécie pas qu’elle lui ait menti en disant être célibataire.

Marc retrouve Léonore qui est tombée en panne. Il lui raconte sa journée et le coup du chien retrouvé. Il lui parle du petit village et Léonore lui dit que c’est là que Dimitri s’est installé !… Pendant ce temps là, Dimitri et Rebecca sont aux Sauvages. Dimitri pense qu’il y a eu quelque chose avec Charles. Rebecca lui dit qu’il a essayé mais il s’est pris un râteau.

Evan fait mine de dormir quand on lui amène son repas, toujours à la même heure. Quand son ravisseur s’en va, Evan enlève toutes les briques. Il donne de grands coups avec ses pieds et peut sortir ! Une lumière automatique s’allume, Evan s’enfonce dans la forêt. Il finit par tomber une tente et entend des gens qui parlent. Mais c’est un piège ! Un homme lui donne un coup de taser…

