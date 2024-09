Un Si Grand Soleil spoiler : Manu trouve le lien entre Evan et les autres victimes ! (épisode du 16 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1469 du 16 septembre 2024 – Manu va finalement découvrir le lien entre Evan et les deux précédentes victimes du tueur en série dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’Alex a finalement un nouveau date avec Céline, Manu fait une découverte capitale.











Publicité





Il découvre qu’Evan et les deux autres victimes, tuées par le tueur en série, étaient inscrits dans la même association sportive quand ils étaient étudiants à l’université.

Et il se trouve qu’il y a 23 ans, un étudiant lui aussi membre de cette association sportive est mort noyé au cours d’une soirée ! Manu pense que c’est cette mort que le tueur cherche à venger.

Pendant ce temps là, Alex se rend à son nouveau date avec Céline et il n’est clairement plus concentré sur l’enquête… Alex est totalement sous le charme et n’apprend rien sur Céline, qui semble très forte et manipulatrice. Elise rappelle à Alex qu’elle est la suspecte numéro 1 et possiblement meurtrière…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alex disparait, Eliott libéré, les résumés jusqu’au 27 septembre 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook icic