Les Cinquante du 11 septembre : qui sont les éliminés ? Qui est le Gladiateur ? (résumé + replay épisode 8)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 8 du mercredi 11 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 8 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9.





On retrouve les joueurs alors que Patrice, Kim, Maéva, Hillary et Kévin Z., éliminés sur le jeu, sont dans la salle de la seconde chance. Ils vont devoir s’affronter et un seul sera le Gladiateur et affrontera les 50 dans l’arène !







Publicité





Amélie lance le jeu. Des images vont apparaitre dans les écrans de la pièce. Ils doivent compter les différents objets et quand un joueur est tiré au sort, il doit choisir un objet et dire combien il en a compté. Ils sont tous plus motivés que jamais ! Le premier qui se trompe est éliminé.

Kim est tiré au sort en premier. Elle choisit la poupée et dit en avoir vu 2, c’est la bonne réponse. C’est ensuite Hillary, elle choisit les dés et dit en avoir vu 3, c’est bon aussi. Place ensuite à Maéva, elle choisit le ballon, elle en a vu 7, c’est raté et elle est éliminée.



Publicité





Pendant ce temps là au château, Lisa-Marie sait que Kévin a passé la nuit avec Carla et n’apprécie pas qu’il essaie de lui faire croire le contraire. Mais elle revient quand même vers lui…

Dans la salle de la seconde chance, place au second tour du jeu. Patrice est tiré au sort, il choisit la raquette et il en a vu qu’une, c’est la bonne réponse ! Place à Hillary, elle choisit l’avion, elle en a vu 5, c’est bon. Place à Kim, elle choisit le nounours et dit 3, c’est bon ! Kévin choisit le ballon et dit 2, c’est raté et il est éliminé !

Au château, Kévin fait connaissance avec Julie R. et Nikola est jaloux. Il vient s’incruster entre les deux, Kévin décide de s’éclipser. Il va déjeuner avec Lisa-Marie, mais Carla A. n’apprécie pas… Elle se dit déçue du comportement de Lisa-Marie alors que Kévin l’a embrassée. Et Alex se rapproche de Carla G.

Dans la salle de seconde chance, place à la troisième manche. Patrice est encore tiré au sort. Il choisit la raquette, il propose 5 mais c’est raté et il est éliminé. Dernière manche, Hillary face à Kim. Kim est tirée au sort, elle choisit la voiture et dit 8, c’est raté et elle est éliminée !

Patrice, Kim, Maéva, et Kévin Z. sont donc éliminés ce soir. Hillary devient Gladiatrice et va affronter les 42 autres joueurs dans l’arène ! Avant de partir, Kim lui dit d’éliminer Kévin s’il les a trahies.

Les Cinquante, le replay du 11 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce mercredi 11 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 12 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 9.