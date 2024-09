Un Si Grand Soleil du 17 septembre : Alex retrouve Céline mais elle... (résumé et vidéo épisode 1470 en avance)

Publicité





Alex confie à Davia qu’il a flashé sur une femme sur laquelle il enquête. Il était en mission pendant le date et dès qu’elle est arrivée il a tout oublié. Davia lui demande ce qu’elle a fait, il dit rien, elle est juste soupçonnée et n’est pas dangereuse… Davia s’inquiète, elle sait que quand il est amoureux il fait n’importe quoi. Alex dit que son instinct lui dit qu’elle est innocente. Il dit qu’elle n’a rien à voir dans ces meurtres, Davia est choquée et lui recommande de faire attention.

Yann s’excuse auprès de Johanna, il ne voulait pas la blesser. Il a juste envie que tout se passe bien mais Johanna a besoin qu’il soit moins protecteur, elle n’est pas malade. Yann voudrait qu’elle se préserve un peu plus mais Johanna lui rappelle que son travail est important. Elle lui demande de lui faire confiance. Ils se disent qu’ils s’aiment.



Manu vient voir Becker, il l’interroge sur la mort de Léo. Manu lui explique que ça a été classé comme un accident mais c’était flou, il ne sait pas encore si Evan et les deux autres victimes étaient présents. Il attend un retour du flic en charge à l’époque et il a convoqué Chloé.

Au cabinet, Johanna est avec Ludo, qui lui demande si ça va. Elle est stressée et avoue n’avoir aucune patience. Johanna avoue à Ludo que si ça ne marche pas, elle n’arrivera pas à recommencer et elle n’ose pas en parler à Yann. Ludo lui dit d’avoir confiance, elle verra en temps voulu. Johanna lui dit qu’elle ne peut pas s’empêcher de repenser à la fausse couche qu’ils ont vécu. Il lui dit que ce n’est pas une fatalité. Ludo lui avoue qu’il n’y a qu’avec elle qu’il a eu envie de devenir père.

Alex appelle Céline pour l’inviter à dîner. Il lui laisse un message. Elise a entendu, elle se moque de ce qu’il a dit. Alex dit qu’il sait ce qu’il fait. Elise va relever Thierry en bas de chez elle, apparemment elle n’a pas bougé cette nuit.

A la ferme, Elodie a réceptionné une commande pour Ludo. Elle lui demande s’il est sur de pouvoir gérer une activité en plus. Ludo lui dit qu’il faut penser à long terme.

Elise est en planque en bas de chez Céline, elle la voit sortir avec deux hommes. Céline rappelle Alex, Elise écoute la conversation. Céline lui dit que ça va vite mais elle accepte, elle lui donne rendez-vous ce soir chez elle. Elle va lui faire un cocktail.

Manu interroge Chloé au sujet de la mort de Léo en 2001 dans l’association sportive où était Evan. Chloé s’en souvient, il lui avait raconté. Il était à la soirée et ça l’avait beaucoup choqué. Manu lui explique qu’il se pourrait que ce ne soit pas un accident, Evan aurait pu être témoin de quelque chose qu’il n’aurait pas dit. Mais ça reste des hypothèses. Chloé assure qu’Evan n’aurait pas pu garder quelque chose de grave pour lui.

Laura vient voir Ludo et Elodie à la ferme. Elle vient montrer à Ludo pour la culture des champignons.

Hugo équipe Alex sous sa chemise pour se rendre à son rendez-vous. Il explique à Hugo et Manu qu’ils vont boire des cocktails, Hugo lui recommande de faire attention elle pourrait mettre quelque chose dans son verre. Plus tard, Alex arrive chez Céline. Elle lui tend un cocktail. Quand elle s’absente, il prend son ordinateur en photos… Elle revient, elle est prête à le déshabiller et Alex ne sait pas comment s’en sortir. Il parle de voyages et balance le mot code pour qu’Elise l’appelle. Il fait mine que c’est le travail et décroche. Il dit qu’il est commis d’office, il doit y aller.

Alex retrouve Elise dans la voiture, il dit qu’il a photographié son agenda et qu’il y a de quoi l’innocenter.

