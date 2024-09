Un Si Grand Soleil du 27 septembre : le tueur arrêté, Johanna se rapproche de Ludo (résumé et vidéo épisode 1478 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 septembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1477 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 26 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Sylvain Perret demande à Evan et Alex de se mettre à genoux. Pendant ce temps là, Becker et Manu appellent des renforts. Mais Becker ne capte pas, il s’éloigne et entend de la musique… Sylvain est prêt à tirer sur Evan et Alex quand Becker tire sur le tueur en série et le neutralise ! Evan et Alex sont sous le choc mais s’en sortent indemnes.

Chloé reçoit un appel, elle craint le pire. Elle apprend qu’Evan a été retrouvé en vie ! Elle pleure dans les bras de Robin.



Yann pense encore à la mort d’Alex… Il est ailleurs quand Johanna le rejoint. Elle lui demande s’il stresse pour le résultat de la fiv, il lui assure que non, tout va bien. Yann dit à Johanna qu’elle est très belle et part travailler.

Janet appelle Clément pour lui dire qu’Evan va bien. Ils n’ont rien trouvé d’anormal mais il est très choqué. Il va devoir voir un psy. Janet lui demande de lui parler pour lui expliquer que pendant qu’il était détenu, on ne l’oubliait pas et on le cherchait. Quant à Alex, ça va et il n’est pas autant choqué.

Levars part à la chasse, Laetitia ne comprend pas mais c’est un gros client qui l’invite. Elle va garder Titus. Pendant ce temps là, Manu interroge Sylvain à l’hôpital. Il avoue tout, il explique qu’il faisait ça pour « protéger Céline ».

Yann prévient Johanna qu’il va rentrer tard. Elle lui demande s’il y a un problème, il lui assure que non. Il a mal au ventre, Hugo pense qu’il stresse pour la fiv et n’arrête pas de penser à Alexandra. Hugo lui conseille de plonger la tête dans le travail.

Ludo et Laura s’occupent de leurs champignons quand ils entendent des coups de feu de chasseurs. Il leur dit qu’ils n’ont pas le droit de chasser sur cette forêt privée. Mais l’un d’eux dit avoir le droit, c’est un ami de Chalon. Levars est avec eux et dit qu’ils vont passer ailleurs.

Manu explique à Becker, Elise et Alex les explications de Sylvain. Ça relève de la psychiatrie. Becker félicite son équipe, il demande à voir Alex seul à seul. Clément lui demande comment il va et lui explique qu’il a commis une faute professionnelle. Il lui rappelle que ça pouvait être dangereux, il a eu beaucoup de chance. Mais il ne sera pas suspendu.

Johanna appelle Ludo, ça va moyen et elle lui propose de passer la soirée ensemble. Il devait dîner avec Laura, Johanna raccroche. Ludo explique à Laura qu’une amie ne va pas très bien et lui demande si ça l’ennuie qu’il la voit ce soir. Laura accepte sans souci. Ludo rappelle Johanna.

Robin et Chloé retrouve Evan. Ils sont bouleversés. Chloé est distante, Evan lui dit qu’il est désolé…

Johanna est avec Ludo, elle a l’impression que Yann est bizarre et qu’il lui cache quelque chose. Il pense que c’est juste le stress de la fiv. Johanna lui confie qu’ils ne parlent plus que de ça, si jamais ça n’a pas marché elle ne pourra pas recommencer… Ils se prennent dans les bras…

