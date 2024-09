Les Cinquante du 26 septembre : qui sont les éliminés du jeu 4 ? (résumé + replay épisode 19)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 19 du jeudi 26 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 19 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion les a convoqués dans l’arène pour le jeu 4. Mais avant ça, le Lion appelle Lisa-Marie pour le coup de folie, et c’est réussi ! Elle fait monter la cagnotte de 100 euros.











Les joueurs entrent dans l’arène, 5 fauteuils rouges sont installés et certains foncent pour s’asseoir dessus. Le Lion valide les positions d’Alex, Maissane, Nikola, Nicolas, et Julie B. Le Lion leur annonce qu’ils forment « le royaume ». Les autres joueurs forment le peuple. Un seul parmi les 5 sera le Roi et devra éliminer un joueur du peuple en le désignant sur son téléphone. Celui-ci se positionnera ensuite sur l’estrade centrale. Le joueur éliminé devra trouver le bon roi pour se sauver ! Et le roi sera éliminé ! Le jeu s’arrêtera quand il y aura 6 joueurs éliminés.

Le jeu commence. Le premier éliminé est Gaëtan. Il va devoir démasquer qui l’a désigné ! Chaque membre du royaume a une minute pour se défendre. Gaëtan pense que c’est Alex et c’est raté ! Gaëtan est éliminé et entraine Alex dans sa chute, Alex est très remonté.

Le jeu continue. Et cette fois c’est Lidia qui est éliminée ! Tout le monde pense que c’est Nicolas le roi, et Lidia décide que c’est Nicolas. C’est raté ! Ils sont éliminés tous les deux. Le Lion annonce que Julie était le roi. Julie, Nikola et Maissane sont sauvés.



Il y a donc un nouveau royaume. Julie envoie Carla, Simon, Coumba, Frédérique et Soraya. Le roi a décidé d’éliminer Loanne. Loanne pense que le roi c’est Fred ! Raté ! Loanne et Fred sont éliminées. Le roi était Soraya !

Alex, Gaëtan, Lidia, Nicolas, Loanne et Frédérique sont éliminés. Jordan doit éliminer l’un d’eux, il choisit… Réponse vendredi soir !

Les Cinquante, le replay du 26 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 19 ce jeudi 26 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 27 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 20.