Un Si Grand Soleil du 30 septembre : Tom en galère, Evan rentre chez lui mais... (résumé et vidéo épisode 1479 en avance)

Un si grand soleil du 30 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1479 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 30 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Ludo est avec Rémy dans la forêt pour lui montrer où il a planté les champignons avec Laura. Ils entendent encore des coups de feu des chasseurs. Rémy a peur, ils décident de partir.

Au lycée, Noura, Tom, Achille et Tiago sont contents d’être dans la même classe. Tom refuse de sortir avec les autres, il doit encore aller arroser dans la forêt.



Au commissariat, Sylvain Perret est confronté à Céline. Elle dit qu’il est taré et assure ne pas l’avoir revu. Elle s’emporte et dit que c’est un psychopathe. Sylvain est persuadé que c’est la femme de sa vie. Elle se sent mal et demande à sortir, Manu accepte. Alex la rejoint, il lui dit qu’il est désolé. Céline est sous le choc et se sent coupable, Alex lui dit que ce n’est pas de sa faute. Elle n’est pas responsable de ce qu’il a fait.

Janet annonce à Evan qu’il va pouvoir sortir de l’hôpital. Elle l’encourage à se reposer, il confirme qu’il va prendre le temps de récupérer. Mais il a hâte de reprendre le travail. Janet pense qu’il doit prendre son temps, Evan la remercie pour son soutien. Pendant ce temps là, Becker demande une expertise psychiatrique de Perret.

Johanna appelle Yann au sujet des chasseurs. La seule façon de les empêcher de chasser là-bas, c’est de faire une demande pour exclure cette parcelle du territoire de chasse. Mais c’est le propriétaire de la parcelle qui doit le faire. Ça peut prendre jusqu’à 4 mois. Ludo demande à Johanna comment elle va, elle doit faire sa prise de sang pour vérifier si la FIV a marché.

Chloé est au travail avec Cécile, elle lui annonce qu’Evan va sortir. Chloé ne sait pas si elle est contente, elle est perdue. Cécile pense qu’ils doivent parler sans trop tarder, pour ne pas laisser pourrir la situation.

Elodie est avec son père à l’hôpital. Janet annonce qu’il est en rémission ! Ils sont très heureux et annoncent ensuite la bonne nouvelle à Ludo. Il leur parle de Rémy qui a eu peur des chasseurs. Ludo leur parle de la solution donnée par Johanna mais William a peur de se mettre les chasseurs à dos. Elodie est de l’avis de Ludo, William s’emporte.

Dans la forêt, Tom est avec ses bidons qu’il remplit pour arroser. Il galère à les transporter. Maéva l’appelle, elle ne comprend pas qu’il ne l’ait pas appelé pour raconter sa rentrée. Il dit être encore au lycée mais elle entend les oiseaux. Il dit être posé dans le parc avec ses potes et lui propose de se retrouver à la plage. A la galerie, Maéva dit à Alix qu’elle trouve Tom bizarre en ce moment…

Davia appelle Alex, il lui confie avoir croisé Céline mais elle l’a esquivé. Il pense que c’est mort, Davia confirme que c’est mal parti mais qu’elle reviendra peut être vers lui.

Evan rentre chez lui, pour le plus grand plaisir de Robin. Evan s’excuse, il a pensé à eux chaque jour et chaque minute. Il s’en veut. Chloé lui dit que l’important c’est qu’il soit en vie, ils parleront plus tard. Evan pleure et dit à Chloé qu’il est désolé…

Johanna est avec Sabine, elle s’inquiète de la réaction de Yann si ça n’a pas marché. Elle ne sait pas s’il arrivera à gérer une déception. Sabine lui dit d’attendre les résultats. Mais Johanna assure que quoiqu’il arrive, elle ne recommencera pas tout ça.

