Les Cinquante du 27 septembre : qui a été éliminé ? Qui est sauvé ? (résumé + replay épisode 20)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 20 du vendredi 27 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 19 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors Jordan doit choisir quel joueur il va éliminer définitivement du jeu.











Jordan décide finalement d’éliminer… Nicolas ! Il quitte définitivement l’aventure alors que les autres éliminés rentrent au château. Les joueurs victorieux doivent voter, le Lion leur annonce qu’ils vont pouvoir sauver 3 personnes ! Les discussions et stratégies commencent.

Nicolas, Lidia et Gaëtan sont éliminés

Le Lion fait ensuite revenir Alex, Frédérique, Gaëtan, Lidia et Loanne. Le Lion leur annonce que trois d’entre eux seront sauvés et les deux autres seront éliminés.

Le Lion annonce l’identité du premier sauvé : avec 26 voix sur 27, c’est Loanne ! Le second sauvé, avec 25 voix sur 27, c’est Alex ! Le Lion annonce ensuite le premier éliminé, avec 3 voix sur 27 : Lidia. Et c’est finalement Frédérique qui est sauvée avec 23 voix sur 27, contre seulement 4 voix pour Gaëtan. Lidia et Gaëtan sont donc éliminés.



Tout le monde regagne le château et il est l’heure de dire au revoir à Gaëtan et Lidia. Un clash éclate entre Enzo et Julie B. Evidemment, Jordan n’apprécie pas qu’Enzo s’en prenne à Julie, il va le recadrer.

De son côté, Carla G. découvre qu’Alex, au cas où il était éliminé, lui avait laissé un petit mot sous son oreiller… Elle trouve ça très mignon.

Les Cinquante, le replay du 27 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 20 ce vendredi 27 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 30 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 21.