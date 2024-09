Un Si Grand Soleil du 4 septembre : la police a une piste, Robin craque (résumé et vidéo épisode 1461 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 septembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1461 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 4 septembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







La police retrouve la voiture d’Evan ouverte. Elise prévient Becker. Ils peuvent désormais parler de disparition inquiétante, ils vont borner son téléphone et Elise va prévenir la scientifique.

Pendant ce temps là, Chloé fouille les poches d’Evan. Robin lui demande si son père dort encore, Chloé dit qu’il n’est pas rentrée. Il demande s’ils se sont disputés, elle dit que non et qu’elle n’a pas de nouvelle depuis lundi. Robin lui demande si elle a prévenu la police, Chloé lui dit que oui mais que la police trouve que c’est trop tôt pour faire quelque chose. Chloé confie à son fils qu’elle a découvert qu’il s’était inscrit sur une appli de rencontre… Robin prend sa mère dans ses bras et lui dit que ça va aller.



Alix est au commissariat face à Yann. Elle veut retirer sa plainte car elle a retrouvé ses photos. Elle dit qu’on lui a déposé devant sa porte, le voleur a certainement eu des remords. Yann souligne le fait que l’assurance a refusé de la rembourser. Il ne la croit pas et lui dit qu’elle a trop de chance depuis trop longtemps, ça finira par tourner.

José appelle le copain de Tom au sujet des photos, il lui dit qu’il doit lui rendre ses 3000 balles car il sait qu’il l’a balancé. Il menace de s’occuper de lui.

Chloé appelle Elise pour lui dire qu’elle avait raison, il la trompe. Elise lui explique que c’est surement plus compliqué, ils ont retrouvé sa voiture ouverte et la PTS est sur place. Ils n’ont aucune certitude. Chloé lui parle de l’appli de rencontres, Afinita. Pendant ce temps là, Yann et Hugo épluchent le dossier du meurtre d’Avignon. Hugo remarque que Martin Erran et Patrice Guy sont mort tous les deux un 23. Il les séquestre pour les tuer le 23 ! Elise vient leur parler d’Evan et de l’appli.

Robin est inquiet et se confie à Tiago, il ne peut pas croire que son père soit parti avec une autre femme. Tiago lui dit qu’il a peut être eu un coup de foudre. Mais Robin sent qu’il lui ait arrivé quelque chose.

A la galerie, Alix et Maéva se réjouissent. Marc vient pour interviewer Alix. Pendant ce temps là, Becker en parle au procureur, il pense qu’elle a tout inventé en voyant que l’assurance de ne la rembourserait pas. Mais le procureur préfère laisser tomber, ils ont plus important à faire.

Au boulot, Chloé n’est pas bien et Yann l’appelle pour lui poser quelques questions au commissariat. Il a besoin aussi de la tablette d’Evan. Chloé retrouve ensuite Yann et Elise. Chloé a l’impression qu’on ne lui dit pas tout, mais Yann et Elise n’ont rien de précis à lui dire…

Tom explique à Maéva les soucis de son pote, menacé par José. Il lui a donné l’argent de leurs vacances ! Maéva est en colère. Mais Tom lui assure qu’il rigole, c’était une blague. Ils vont revendre son vélo neuf.

Alix et Claudine trinquent. Alix lui avoue que Nicolas lui manque. Elle compte le reconquérir.

Robin rentre et interroge sa mère, il est inquiet. Chloé lui explique qu’ils ont retrouvé sa voiture mais qu’elle ne sait rien de plus. Elle tente de le rassurer. Au commissariat, Yann et Elise font le point avec Becker. Pour l’instant ils n’ont rien. Ils ont les ordis et la tablette des trois victimes, Becker craint que Cresson soit mort mais Hugo rappelle que les deux autres sont morts le 23. Evan serait donc toujours en vie et il leur reste 22 jours.

