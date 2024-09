Les Cinquante du 3 septembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 2)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 2 du mardi 3 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 2 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Le Lion présente le premier jeu d’élimination aux joueurs dans l’arène et il annonce qu’il n’y aura qu’un seul gagnant à qui il s’adressera à la fin du jeu.





Pour ce jeu, chaque joueur a une raquette de ping-pong et une balle. Il s’agit de faire rebondir la balle le plus longtemps possible







Jordan élimine un joueur arbitrairement

Le jeu démarre et au bout de quelques minutes, plusieurs joueurs sont éliminés. Plus le temps passe et plus c’est difficile ! A la fin, il reste 6 garçons encore en course et plus aucune fille. Au bout de 30min, le Lion durcit l’épreuve : à chaque top, il faut changer la raquette de main. C’est Jordan qui remporte ce premier jour !

Le Lion s’adresse alors à Jordan : il le félicite et lui dit qu’en gagnant ce jeu, il remporte un pouvoir totalement inédit. A partir de maintenant et jusqu’à son élimination, il aura un pouvoir à la fin de chaque jeu. S’il fait partie des gagnants, il pourra éliminer quelqu’un sur sa propre décision parmi ceux sur le banc des éliminés avant la cérémonie des votes !



Jordan doit donc éliminer un joueur arbitrairement dès maintenant. Il a 3 minutes pour se décider. Le Lion demande ensuite son verdict à Jordan : il élimine Jonathan (Destination X).

Le Lion arrive ensuite. Il donne les règles de la compétition : ils vont s’affronter tous les jours dans des jeux dans l’arène, il s’agira d’épreuves éliminatoires. Les joueurs victorieux voteront lors de la cérémonie et sauveront ceux qui auront le plus de votes. Et Jordan aura, s’il est victorieux, le pouvoir d’éliminer le joueur de son choix avant la cérémonie.

Les Cinquante, le replay du 3 septembre

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce mardi 3 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 4 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode3.