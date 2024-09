Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 ? (résumé + replay 3 septembre 2024)

Publicité





Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 3 du mardi 3 septembre 2024 – C’est parti pour l’épisode 3 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après le premier conseil des Rouges et l’élimination d’Ary, les deux équipes ont faim et commencent à ressentir la privation.





Et le jeu de confort est annoncé. Il s’agit de la mythique épreuve des radeaux ! Hugo et Frédéric, habitués, donnent leurs conseils mais ne sont pas toujours écoutés. Chez les Rouges, Hugo se heurte à Alexandre, qui s’emporte…







Chez les Jaunes, Lola ne se sent pas bien et le médecin est appelé.

Sur la Tribu Maudite, place à la recherche de l’anito blanc pour espérer participer au duel. Et c’est Mélissa qui le trouve !



Place au jeu de confort, Denis présente la récompense : des fruits, et du riz ! Mais d’abord, tirage au sort chez les femmes rouges : Cassandre et Maud ne participent pas. Tirage au sort chez les hommes jaunes : Jacques et Michel ne participent !

Première manche en pirogue, c’est les Rouges qui la remportent. Deuxième manche avec le radeau, victoire des jaunes. Et pour la finale, les 2 équipes choisissent la pirogue ! C’est une victoire des Rouges !

Les jaunes doivent envoyer un aventurier en duel face à Mélissa. Ils décident d’envoyer Ilyesse, qui revient déjà de la Tribu Maudite !

De retour sur le camps, les Rouges profitent de leurs fruits et du riz. Et chez les Jaunes règlent leurs comptes après le vote. Et Lola n’apprécie pas certaines remarques et d’avoir eu des votes contre elle. Lola décide d’aller chercher de la nourriture et elle trompe un énorme pied de manioc !

Place au duel, et c’est une victoire d’Ilyesse ! Mélissa est en larmes, Denis lui donne riz et allumettes. Et Ilyesse repart avec un second collier d’immunité !

De retour sur le camps jaune, Ilyesse garde son nouveau collier secret. Et il souligne le manque d’efficacité de Lola. Pendant ce temps là, Mélissa revient sur la Tribu Maudite et avec les allumettes, ils ont enfin le feu.

Le lendemain matin, les Rouges profitent des bananes pour le petit déjeuner. Et Alexandre a un coup de mou.

L’épreuve d’immunité est annoncée. Denis accueille les aventuriers, il s’agit d’une puzzle à recomposer. Tirage au sort, Cassandre et Maud ne participent pas chez les Rouges, et Michel et Fabrice chez les Jaunes. Et c’est une victoire des Jaunes ! Ils remportent le totem synonyme d’immunité. Quant aux Rouges, il va falloir affronter le Conseil et éliminer l’un des leurs. Et surprise, Denis annonce que le Conseil c’est maintenant !

Le conseil rouge, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du second conseil des Rouges. Il y a égalité entre Marie et Alexandre, les aventuriers doivent donc voter une seconde fois. Et c’est finalement Marie qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 3 ce 3 septembre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 10 septembre pour suivre l’épisode 4 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».