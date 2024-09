Un Si Grand Soleil spoiler : Chloé a une info capitale sur le passé d’Evan (épisode du 17 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1470 du 17 septembre 2024 – L’explication sur l’enlèvement d’Evan Cresson semble se trouver dans son passé dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Manu a découvert qu’Evan et les deux victimes précédentes faisaient partie de la même association sportive à la fac, un étudiant est mort d’une noyade pendant une soirée.











Publicité





Manu ne va pas voir le nom d’Evan sur la liste des témoins du drame, il va donc réinterroger Chloé en lui parlant de cette affaire.

Et bingo, Evan avait bien parlé de ce drame à Chloé. Il était présent lors de cette fête et était particulièrement choqué par la mort de Léo. Manu pense qu’Evan aurait pu être témoin de quelque chose et ne rien avoir dit. Le tueur en série serait entrain de se venger de ceux qui savaient et n’ont pas parlé…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Alex disparait, Eliott libéré, les résumés jusqu’au 27 septembre 2024



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook icic