Un Si Grand Soleil spoilers : Alex disparait, Eliott libéré, les résumés jusqu’au 27 septembre 2024

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 27 septembre 2024 – Que va-t-il se passer fin septembre dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire qu’Alex va tomber amoureux de Céline, rencontrée sur l’appli Affinata et suspectée par la police pour l’enlèvement d’Evan. Et alors que le temps est compté car le jour du meurtre d’Evan approche, Alex disparait !

Robin décide d’agir en parallèle de la police alors qu’Eliott est libéré de prison. Comment vont se passer les retrouvailles avec Muriel ?



Quant à Johanna, elle est en plein doute et se confie à un ex…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 23 au 27 septembre 2024

Lundi 23 septembre 2024 (épisode 1474) : Tandis que Charles entrevoit une nouvelle ouverture avec Rebecca, Robin lui, décide de ne pas écouter la police et de prendre les choses en main.

Mardi 24 septembre 2024 (épisode 1475) : Maéva se voit offrir l’opportunité de ses rêves en échange d’une grosse contrepartie. De son côté, Alex réalise qu’il ne peut plus se voiler la face vis-à-vis de Céline.

Mercredi 25 septembre 2024 (épisode 1476) : Alors que le temps est compté pour l’équipe de Becker, Alex disparaît. De son côté, Roméo propose un plan à Tom, du genre qui ne plairait pas à Maéva.

Jeudi 26 septembre 2024 (épisode 1477) : Eliott sort enfin de prison, mais sa libération ne fait pas que des heureux. Côté enquête, la date fatidique du meurtre est arrivée : la police retrouvera-t-elle Evan à temps ?

Vendredi 27 septembre 2024 (épisode 1478) : Levars a une nouvelle activité qui déplaît fortement à Laetitia. De son côté, Johanna confie ses doutes à l’un de ses ex.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

