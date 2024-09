Un Si Grand Soleil spoiler : Johanna dérape et couche avec Ludo ! (épisode du 2 octobre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1481 du 2 octobre 2024 – Les choses vont mal tourner pour Yann et Johanna dans votre série de TF1 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Johanna va tromper Yann avec Ludo !











Au lendemain de l’échec de la FIV, Yann et Johanna sont chez la gynécologue. Elle explique qu’il faudra attendre le cycle suivant pour tenter une seconde FIV. Mais Johanna n’en a pas envie, elle explique qu’elle a besoin de temps…

Du côté de Yann, c’est la déception et l’incompréhension. Il confie à Hugo qu’il pense que Johanna n’a pas autant envie que lui de ce bébé. Quant à Johanna, elle retrouve Ludo et lui explique que tout leur couple ne tourne plus qu’autour de cette histoire de grossesse et ce n’est pas ce dont elle a envie !

Ludo et Johanna boivent plusieurs verres, ils ont clairement trop bu et Johanna ne tient même plus debout… Et ils finissent par déraper ! Ils s’embrassent et Johanna trompe Yann avec son ex…



