C dans l’air du 27 septembre 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 27 septembre 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 27 septembre 2024 : le sommaire

⬛ Déficit : où trouver l’argent ?

Le Premier ministre réunit ses ministres ce vendredi après-midi à Matignon pour un séminaire gouvernemental. Ce rendez-vous offre au chef du gouvernement l’occasion de resserrer les liens au sein de son équipe, de rappeler ses méthodes de travail après une semaine mouvementée, et de fixer les priorités des prochains mois. Selon un conseiller ministériel, Michel Barnier aurait demandé à chaque ministre d’apporter des propositions pour l’aider à élaborer sa déclaration de politique générale, prévue pour le 1er octobre. Le budget 2025, qui sera présenté à l’Assemblée nationale le 9 octobre, figure en tête des dossiers.



Ce budget s’annonce particulièrement ardu, tant sur le plan politique que financier. Pierre Moscovici, Premier président de la Cour des comptes, a qualifié le budget de 2025 comme potentiellement « le plus délicat » depuis le début de la Ve République, soulignant la dégradation des finances publiques lors d’une récente audition à l’Assemblée. Le gouvernement a admis que la situation est plus grave que prévu, avec un déficit public qui pourrait dépasser 6 % du PIB cette année, soit deux fois le seuil toléré par Bruxelles. En six ans, entre 2017 et 2023, les dépenses publiques ont augmenté de 300 milliards d’euros, tandis que les recettes n’ont crû que de 220 milliards, créant un déficit proche de 180 milliards d’euros.

Pour trouver les 30 milliards nécessaires en 2025, le gouvernement explore diverses options : économies, réductions budgétaires, ou encore augmentations d’impôts pour les plus riches et les grandes entreprises. L’objectif est clair : réduire les dépenses pour contenir le déficit.

Un autre enjeu majeur est la réindustrialisation de la France, un projet que le Premier ministre a qualifié de priorité nationale lors de son déplacement en Savoie. Il a insisté sur la nécessité de redonner à la France son statut de terre de production industrielle et agricole, une question de souveraineté. Toutefois, le contexte budgétaire difficile et l’absence de majorité claire à l’Assemblée nationale compliquent la tâche du gouvernement, d’autant qu’une motion de censure pourrait être déposée par le NFP après la déclaration de politique générale.

Le Royaume-Uni fait face à des défis similaires, où le Premier ministre Keir Starmer a également évoqué une situation financière pire que prévue, avec un budget prévu pour fin octobre qui sera « douloureux ». Bien qu’il ait promis de protéger les services publics, il a exclu toute politique d’austérité, malgré la nécessité de combler un déficit de 22 milliards de livres sterling.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 27 septembre 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.