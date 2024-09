Zone Interdite du 8 septembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 8 septembre 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec une rediffusion du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Expulsions, saisies, ventes aux enchères : les huissiers en première ligne ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Zone Interdite du 8 septembre « Expulsions, saisies, ventes aux enchères : les huissiers en première ligne »

En France, plus de trois mille huissiers de justice exercent une profession souvent mal perçue, principalement en raison de leur rôle dans les expulsions, les saisies et le recouvrement de dettes. Chaque année, ces officiers ministériels récupèrent plus de huit milliards d’euros, interagissant quotidiennement avec des Français en grande difficulté. Toutefois, une nouvelle génération d’huissiers s’efforce de changer cette image.

Maître Julien Thiry, 34 ans, pratique dans la région d’Aix-en-Provence. Confronté à des situations de détresse, il privilégie la médiation plutôt que les conflits. Un exemple marquant est celui de Sébastien, un père de famille risquant l’expulsion et la perte de la garde de sa fille, qui doit impérativement régler ses arriérés de loyers et retrouver un emploi.



Maître Justine Habare, 33 ans, exerce dans la petite ville d’Orbec, en Normandie. Avec son style affirmé, elle se démarque dans la profession. Gérant 3 500 dossiers par an, elle est témoin des difficultés économiques qui touchent de nombreux commerçants, notamment un fleuriste endetté à cause de la crise sanitaire. Après avoir saisi sa boutique, elle doit encore récupérer sa voiture pour solder une dette de plus de 6 000 euros. Justine nous fait également découvrir un aspect méconnu du métier : les ventes aux enchères, une activité qu’elle partage avec les commissaires-priseurs.

À Pont-à-Mousson, en Lorraine, Maître Benoît Jodel, connu pour son efficacité implacable, se concentre uniquement sur les résultats. Il doit aider Alexandre et Marie, un couple de petits propriétaires, à récupérer leur appartement. Ils sont en difficulté financière après que leurs locataires ont cessé de payer les loyers depuis deux ans, accumulant une dette de plus de 10 000 euros. Ce bien, censé leur assurer une retraite paisible, devient un cauchemar.

« Expulsions, saisies, ventes aux enchères : les huissiers en première ligne », c'est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.