13h15 le dimanche du 13 octobre : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 13 octobre 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.

Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.











« 13h15 le dimanche » du 13 octobre 2024 : le sommaire

Le feuilleton des Français, saison 12 épisode 1

Depuis cet été, les agriculteurs font face à une épidémie préoccupante : la fièvre catarrhale, transmise par des piqûres de moucherons, qui décime les troupeaux de brebis.

Dans la Meuse, alors que l’usine de métallurgie était en redressement judiciaire, les employés ont décidé de se mobiliser pour reprendre collectivement la gestion de l’entreprise.

À Marseille, dans les quartiers Nord, le rabbin Haïm Bendao, fervent défenseur du dialogue interreligieux, refuse de laisser le silence s’imposer après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Il porte un message de paix et de fraternité dans un climat international tendu.

« Succession » épisode 5

La dissolution de l’Assemblée nationale, décidée par Emmanuel Macron le 9 juin 2024, a pris tout le pays de court et marqué le début d’une séquence politique inattendue. Pendant trois mois, les équipes de « 13h15 le dimanche » ont suivi des députés issus de l’ensemble des forces représentées à l’Assemblée.

Après cette dissolution, les 577 députés ont dû remettre leur mandat en jeu, déclenchant une campagne législative éclair. Des alliances se sont rapidement formées dans l’espoir de maintenir ou de renforcer les positions au sein de l’Hémicycle.

Contre toute attente, à l’annonce des résultats, le Nouveau Front populaire est arrivé en tête, devançant la coalition présidentielle et le Rassemblement national.

En septembre, la nomination de Michel Barnier, membre du parti Les Républicains qui s’était classé quatrième au premier tour des législatives, au poste de Premier ministre, a suscité l’insatisfaction d’une partie des électeurs. La rentrée politique s’annonce mouvementée, avec des affrontements houleux à l’Assemblée et une mobilisation en préparation, notamment à la Fête de l’Huma, contre le nouveau gouvernement. Rien ne semble se dérouler comme prévu…