13h15 le dimanche du 27 octobre : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 27 octobre 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série intitulée « La Toussaint rouge, le soulèvement algérien ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 27 octobre 2024 : le sommaire

À travers un docufiction, le magazine explore la nuit du 1er novembre 1954, marquée en Algérie – alors colonie française – par une série d’attentats revendiqués par le FLN. Ces attaques marquent le point de départ de la guerre d’indépendance algérienne, un conflit de huit ans.

L’émission « 13h15 le dimanche » propose un document inédit au cœur d’un des chapitres les plus sensibles de l’histoire. Pour les Algériens, ce 1er novembre est un jour de symbole, celui du début de leur lutte pour l’indépendance après plus d’un siècle de colonisation, tandis que pour la France, cette journée est surnommée la « Toussaint rouge ». Ce conflit sans nom va bouleverser les deux nations.



L’histoire commence dans un autocar traversant les montagnes des Aurès, avec à bord des paysans algériens, un couple d’instituteurs français, les Monnerot, et un caïd local. Pris au piège dans les gorges de Tighanimine, un barrage de pierres et un groupe d’insurgés les attendent, déclenchant le début d’une « sale guerre ».

Le FLN (Front de libération nationale), récemment formé, revendique l’attaque pour réclamer l’indépendance et la création d’un État algérien démocratique et social, promettant le respect des libertés fondamentales. En réponse, le ministre de l’Intérieur, François Mitterrand, lance un avertissement aux insurgés : « La seule négociation, c’est la guerre. » Dès lors, les affrontements violents entre les forces françaises et les insurgés ne cessent d’augmenter.

À travers divers points de vue et récits des protagonistes, « 13h15 le dimanche » retrace cette première journée de guerre, dévoilant les multiples perspectives qui éclairent cette page d’histoire complexe et décisive.