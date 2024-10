Star Academy 2024 : le programme de la semaine 3 et du prime du 3 novembre

Publicité





Star Academy du 3 novembre 2024, programme – Quel programme pour la troisième semaine des élèves à la Star Academy 2024 ? Après un troisième prime riche en émotion et l’élimination de Paul, ils ne sont plus que 13 élèves au château de Dammarie-les-Lys.











La semaine des destins liés

Et Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le samedi 3 novembre. Cette semaine, c’est les destins liés qui attendent les élèves au château ! Ils vont passer leurs évaluations en duos et en deux temps. De premières évaluations auront lieu lundi après-midi avec un gros avantage pour le binôme gagnant. Et de secondes évaluations auront lieu mardi matin.

A l’issue des évaluations, deux binômes seront nominés et soumis aux votes du public. Le binôme qui aura reçu le moins de vote verra son destin entre les académiciens qui devront choisir quel élève continuera l’aventure tandis que l’autre sera éliminé !

Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette troisième semaine a été affiché au château.



voici le planning officiel de la semaine 3 au château avec des évaluations le lundi matin, on peux juger que les évaluations seront sur de la danse a priori au vu du planning, êtes vous hype ??? #staracademylelive pic.twitter.com/dtj8f0yl0r — λοιΓ 🦎 (@yyklis) October 27, 2024

Rendez-vous cet après-midi à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.