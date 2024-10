Publicité





20h30 le dimanche du 20 octobre 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 20 octobre 2024 : les invités

🔵 Face à l’écran : Tahar Rahim, qui incarne Charles Aznavour dans « Monsieur Aznavour »

Synopsis : Issu d’une famille de réfugiés, de petite taille, modeste et doté d’une voix voilée, on le considérait comme dépourvu des atouts nécessaires pour réussir. Pourtant, grâce à son travail acharné, sa persévérance et une volonté exceptionnelle, Charles Aznavour s’est imposé comme une légende de la chanson et un emblème de la culture française. Avec près de 1 200 titres interprétés à travers le monde et dans plusieurs langues, il a marqué et inspiré des générations entières.



Publicité





🔵 Entretien avec Michaël Gregorio et André Manoukian

🔵 Le live : Louane

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV