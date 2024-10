Plus Belle La Vie spoilers : un meurtre à la résidence, les résumés jusqu’au 8 novembre 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 8 novembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend début novembre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 1er au vendredi 8 novembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, un chassé-croisé mortel va se dérouler à la résidence. Nisma est perturbée et se contredit… A-t-elle quelque chose à cacher ? Et la police va mener l’enquête ! Une nouvelle disparition inquiétante a lieu.

De son côté, Thomas doute de lui. Quant à Ophélie, elle change ses plans.



Lundi 4 novembre 2024 (épisode 205) : A la résidence, se déroule un chassé-croisé mortel. Au même moment, les policiers sont mobilisés par une disparition des plus inquiétantes. La fête continue malgré tout et une nouvelle surprise se prépare.

Mardi 5 novembre 2024 (épisode 206) : L’enquête de nos policiers prend un tout autre tournant. De son côté, Blanche fait une nouvelle proposition à Ophélie. Alors que Gabriel continue de clamer son innocence, Thomas ne peut s’empêcher de douter de lui.

Mercredi 6 novembre 2024 (épisode 207) : L’enquête suit son cours et les personnes présentes lors des faits sont interrogées. Encore sous le choc de certaines confessions, Ophélie est forcée de revoir ses plans. De son côté, Nisma est perturbée et ne cesse de se contredire.

Jeudi 7 novembre 2024 (épisode 208) : Dans leur enquête, les policiers sont à la recherche de complices. Riva, quant à lui, comprend que la procédure classique ne l’aidera pas à résoudre son problème. Dégoûtée, Nisma décide de se confier à son amie.

Vendredi 8 novembre 2024 (épisode 209) : A la résidence, Yolande prévoit une dernière surprise pour clôturer en beauté l’événement de Steve. Complètement tiraillé, Patrick se confie à Babeth. Ophélie peut compter sur son amie, Aya, pour trouver une solution.

