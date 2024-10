Audiences access 15 octobre 2024 : la Star Academy chute, Nagui puissant, Slam au plus bas

Publicité





Audiences access 15 octobre 2024 – Comme chaque matin, Stars Actu fait le point sur les audiences access de la veille. Et mardi soir, la suite des masters de « N’oubliez pas les paroles » reste à haut niveau et devant « Demain nous appartient ».





Hier soir, vous étiez 2,72 millions de fans devant la seconde émission de « N’oubliez pas les paroles » pour 16,9% de pda. C’est devant la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », en hausse hier soir avec 2,50 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda. Les deux programmes sont en baisse sur 24h.







Du côté des jeux, Théo Curin confirme son mauvais début de semaine avec le jeu Slam sur France 3, suivi hier soir par seulement 776.000 téléspectateurs pour 10,1% de pda.

L’audience des talks du 15 octobre 2024

Du côté des talks, Yann Barthès est leader. La dernière partie de « Quotidien » reste à haut niveau et a captivé 2,31 millions de téléspectateurs pour 11,1% de pda (1,45 million / 7% de pda en 2ème partie).



Cyril Hanouna est derrière avec « Touche pas à mon poste ». Le talk de C8 est lui aussi toujours à haut niveau avec 2,15 millions de fans pour 10,3% de pda en dernière partie (1,43 million /6,9% en 2ème partie).

Sur France 5, « C à vous » a été suivi par 1,30 million de téléspectateurs pour 8,6% de pda en première partie, et 1,34 million de téléspectateurs (pda 6,4%) sur « C à vous, la suite ».

L’audience des séries quotidiennes du 15 octobre 2024

– « Ici tout commence » sur TF1 : 2,18 millions de fans pour 17,4% de pda

– « Demain nous appartient » sur TF1 : 2,50 millions de fans pour 15,8% de pda

– « Plus belle la vie, encore plus belle » sur TFX : 400.000 téléspectateurs pour 1,9% de pda

– « Un si grand soleil » sur France 3 : 2,93 millions de fans pour 13,9% de pda

– « Scènes de ménages » sur M6 : 2,39 millions de téléspectateurs pour 11,4% de pda.

Les télé-réalités

– « Star Academy » sur TF1 : 1,23 million de téléspectateurs pour 13,9% de pda

– « La villa des coeurs brisés » sur TFX : 186.000 téléspectateurs pour 1,1% de pda

– « Les Cinquante » sur W9 : 321.000 téléspectateurs pour 1,6% de pda

La quotidienne de la Star Academy signe une grosse chute sur 24h avec 400.000 téléspectateurs de perdus.

Source chiffres audiences : Médiamétrie