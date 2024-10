Ça commence aujourd’hui du 2 octobre 2024 : sommaire et extrait vidéo avec Véronique et Davina

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 octobre 2024, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, le numéro inédit sur le thème « Les duos préférés des français » avec des célébrités dont Véronique, célèbre membre du duo légendaire Véronique et Davina, ou encore Caroline Ithurbide.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 octobre 2024 : les duos préférés des français (inédit)

Véronique, célèbre membre du duo légendaire Véronique et Davina, a marqué les années 80 avec l’émission « Gym Tonic ». Pendant six ans, elles ont fait bouger plus de 10 millions de téléspectateurs chaque dimanche matin. Cet après-midi, retrouvez-la aux côtés de Faustine Bollaert dans « Ça commence aujourd’hui » sur France 2, pour une heure pleine de bonne humeur !

Et à 15h05, « Ils se sont battus pour protéger leurs petits-enfants » (rediffusion)

Cet après-midi, nous accueillons des grands-parents extraordinaires. Ils vont partager avec nous comment leur vie a été complètement transformée et nous entendrons les témoignages des enfants qui, grâce à eux, ont trouvé bonheur, amour et sérénité.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 2 octobre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.