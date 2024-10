« Le daron » : la nouvelle série avec Didier Bourdon arrive sur TF1

Publicité





« Le daron », c'est le nom de la nouvelle série évènement avec Didier Bourdon qui arrive sur TF1 le lundi 21 octobre 2024 à 21h10. Au programme de cette première saison , 6 épisodes de 52 minutes.











Le daron, présentation de la série

Vincent Daron (interprété par Didier Bourdon), un avocat brillant et excentrique à la cour de Bordeaux, dirige un cabinet familial renommé qu’il a fondé avec son frère Jean-Michel. Cependant, à la suite du décès de ce dernier, Vincent est abasourdi d’apprendre que son frère a légué l’intégralité de ses parts à Pauline Lefranc (Mélanie Bernier), une jeune avocate qui vient de lui causer bien des soucis lors d’un procès et qui n’a aucun lien avec la famille.

Cette révélation est d’autant plus déstabilisante pour Vincent Daron que ses propres enfants, les jumeaux Esther (Audrey Pirault) et Grégory (Ludovik), pensaient hériter de leur oncle et devenir associés. Il devra naviguer à travers une série de découvertes et de révélations concernant Pauline, tout en faisant preuve d’une grande ingéniosité et de charisme pour résoudre ce tumulte familial.

Le casting

Avec Didier Bourdon (Vincent Daron), Mélanie Bernier (Pauline), Audrey Pirault (Esther), Ludovik (Greg), Aline Afanoukoé (Nadia), Nick Mukoko (Mahadi)

Et avec la participation de Mathilday May



