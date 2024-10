Ça commence aujourd’hui du 28 octobre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 28 octobre 2024, le sommaire – Ce lundi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 28 octobre 2024 à 13h55 « Hirsutisme : elles ne veulent plus vivre cachées » (rediffusion)

Depuis toujours, Laura vit avec un dérèglement hormonal qui lui cause une forte pilosité, particulièrement sur le visage. Diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), on lui a recommandé de ne pas épiler ses poils. Laura a donc dû faire face aux remarques et aux regards tout au long de sa jeunesse. Retrouvez cet après-midi sur France 2 des témoignages rares de femmes courageuses.

Et à 15h05, « Enceinte à 15 ans et en même temps que sa maman ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit trois jeunes femmes devenues mères adolescentes. Pour certaines, il s’agissait d’un choix, surprenant pour leur âge, mais qu’elles ont pleinement assumé. Elles partagent les réactions de leur entourage et expliquent comment elles ont réussi à concilier leur vie d’adolescente avec celle de maman.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 28 octobre 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ces invités ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.