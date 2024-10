Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Thoissey après le passage du chef ? (18 octobre 2024)

Publicité





Cauchemar en cuisine, restaurant « Chez le Père Alex » à Thoissey le 18 otobre 2024 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Alexis dans son restaurant à Thoissey, dans l’Ain.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







Philippe Etchebest était dans ce restaurant, « Chez le Père Alex », en juin dernier. Un an après avoir repris le restaurant, Alexis était dans une situation très compliquée, entre manque d’hygiène et service mal organisé, et il était déjà endetté. Mais le passage du chef lui a-t-il permis de redresser la barre ?

La réponse est oui puisque 4 mois après le passage de Philippe, le restaurant d’Alexis est toujours ouvert et est devenu une crêperie. Les avis sont bien meilleurs et Alexis propose régulièrement des soirées karaoké.



Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur 6Play.