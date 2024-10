Le Maître du Jeu : qui est-il ? Qui sont les éliminés ? (résumé et replay épisode 2 du 18 octobre 2024)

Publicité





Le Maître du Jeu du 11 octobre 2024 – C’est parti pour « Le Maître du Jeu », le nouveau jeu d’enquête présenté par Laurent Ruquier sur TF1. On retrouve les joueurs au petit matin alors que Max doit récupérer les nouvelles instructions du Maître du Jeu.





Mais dans la bibliothèque, Chantal surprend Max ! Il ne sait pas si elle l’a grillé et s’inquiète… Le Maître du Jeu lui demande d’attirer quelqu’un au sous sol et ce joueur sera éliminé !







Publicité





Nouvelles énigme, qui emmène les joueurs dans le bureau secret du Maître du Jeu. Ils choisissent d’envoyer Elsa Bois, Sara Mortensen, Valéride Damidot et Claire Francisci-Ducret. Des indices se sont glissés dans le décor et ils doivent les trouver !

Pendant ce temps là, Max essaie de faire porter les soupçons du complice vers une femme. Il essaie même de faire croire à Arnaud que ça pourrait être sa femme !



Publicité





Dans le bureau, elles trouvent un indice : 10 personnes à éliminer sur le mur des 100 visages, tout ceux avec un point rouge. Ils peuvent donc retirer : Heidi Klum, Roselyne Bachelot, Gérard Darmon, Camille Cottin, Laura Smet, Nikos Aliagas, Sonia Rolland, Leila Bekti, Samuel Le Bihan, et Sting. Il ne reste donc plus que 68 visages.

Pour l’instant pour le complice, les soupçons se tournent vers Francis.

Après une nouvelle enquête, ils remportent une 3ème bobine contenant de nouveaux indice ! Indices présents dans la vidéo : des fraises, références à la série HPI, l’Amérique, une plante, un clown avec des ballons, le drapeau de l’Ecosse, la Reine d’Angleterre, l’année 1985.

Chantal Ladesou dirige les soupçons vers Dany Boon. C’est là que Laurent Ruquier organise un apéritif et il manque Chantal. Laurent annonce qu’un enquêteur a été éliminé par le complice et il s’agit donc de Chantal Ladesou !

Max essaie d’orienter les soupçons vers Claire, Valérie n’y croit pas. Les enquêteurs font ensuite le point sur les indices et Elsa a l’idée d’aller chercher le livre d’Arsène Lupin dans la bibliothèque. Ils le trouvent avec un post-it à l’intérieur. L’indice est donc que le Maître du Jeu a joué dans la série « Dix pour cent ».

Nouveau jeu difficile pour les enquêteurs, qui remportent une bobine altérée par le Maître du Jeu ! Ça va donc être encore plus difficile. On voit un appartement à Paris, un dressing de vêtements d’hommes, les JO, et des gens ravis de le rencontrer dans la rue. Un jeune lui fait signer son ballon de foot, il mange un croque-monsieur, et un chauffeur de taxi met une musique d’Eminem. Les enquêteurs sont maintenant certains que c’est un homme.

Chantal Ladesou, Francis Perrin et Sara Mortensen éliminés

Les enquêteurs doivent maintenant désigner un enquêteur en dessous de tout soupçon. Et place à la cérémonie des soupçons ! Laurent annonce que c’est Claire qui est l’enquêtrice de confiance. Elle sauve Arnaud, qui sauve Cartman, qui sauve Valérie, qui sauve Kody, qui sauve Sara, qui sauve Elsa. Elsa doit choisir entre Francis et Max. Elsa sauve Max ! Francis Perrin est donc éliminé. Le Maître du Jeu annonce qu’il n’était pas son complice.

Les enquêteurs font le point et plusieurs soupçonnent Max. Pendant ce temps là, Claire rencontre le Maître du Jeu, qui lui donne une info : il a 2 enfants ou plus. De quoi supprimer au moins de 25 portraits ! Et le complice va sacrifier un 2ème enquêteur, c’est Claire qui va devoir l’annoncer aux autres ! Il s’agit de Sara Mortensen.

Les enquêteurs sont ensuite face au mur des 100 visages pour éliminer ceux qui ont moins de 2 enfants. Quand Max enlève M, les autres ne comprennent pas. Ils ont fait 4 erreurs.

A LIRE AUSSI : Qui est derrière le Maître du Jeu ? Tous les indices et pronostics !

Le replay de l’épisode du 18 octobre

Rendez-vous le vendredi 25 octobre pour suivre l’ultime épisode. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur TF1+.