Demain Nous Appartient du 14 octobre : Karim arrête Tomer ! (résumé + vidéo épisode 1791 en avance)

Demain nous appartient du 14 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1791 de DNA – Rayane est remontré contre sa mère et Karim ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Il est convaincu qu’ils essaient de lui cacher leur relation et il ne leur fait plus confiance ! Et si le secret de Romy était ailleurs ?





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 14 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1791

Une ancienne connaissance de Romy, un certain Tomer, est revenue à Sète. Lorsqu’elle le présente à son fils, Rayane reconnaît immédiatement son regard : c’est le voleur du Little Spoon ! Convaincu que Tomer a pris les affaires de Malik, Karim n’hésite pas à l’interpeller. Tomer continue de nier son implication dans le vol des affaires de Malik, mais Karim ne le laisse pas s’en sortir et l’emmène au poste. Qui est vraiment Tomer ?

Pendant ce temps là, Romy exprime sa gratitude à Tomer pour tout ce qu’il a fait pour elle. Quant à Roxane, elle finit par capituler face à Manon et Nordine. Et Georges doit apprendre à être plus généreux…



VIDÉO Demain nous appartient du 14 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.