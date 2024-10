Star Academy 2024 : les cours débutent ce 14 octobre, quel programme pour la semaine 1 ?

Publicité





Star Academy lundi 14 octobre 2024, programme – Quel programme pour la première semaine des élèves à la Star Academy 2024 ? Alors qu’ils ont passé un premier dimanche bien chargé au château de Dammarie-les-Lys, entre photo de classe, débrief, hymne et découverte du programme des premières évaluations, on vous dit tout sur le planning qui les attend cette semaine !





Ce lundi a débuté avec le premier cours de chant de Sofia Morgavi et il va être suivi par le premier cours de danse de Malika Benjelloun. La prof va leur faire travailler la chorégraphie de leur hymne, « Recommence-moi » de Santa.







Après une pause déjeuner durant laquelle les élèves vont certainement en profiter pour répéter leurs évaluations (programme détaillé ici), Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue, les répétitrices, arriveront au château. Au programme : annonce des artistes présents sur le second prime et les premières prises de tonalités.

Mardi, la matinée sera entièrement consacrée aux évaluations. L’après-midi, ce sera le premier cours de théâtre avec Hugues Hamelynck. Les répétitrices viendront ensuite pour continuer les répétitions des chansons pour le prime 2.



Mercredi, la journée débutera avec l’expression scénique avec Marlène. Ils enchaineront avec danse, puis chant en début d’après-midi. Michaël Goldman viendra ensuite annoncer les noms des 3 élèves nominés cette semaine. Lucie et Fanny viendront ensuite leur annoncer la répartition des duos et chansons du prime.

Jeudi, les élèves auront leur premier cours de sport avec Ladji Doucouré et le reste de la journée sera consacré aux répétitions. Dans l’après-midi, Michaël Goldman annoncera le top 3 des évaluations, ces élèves s’affronteront sur le prime pour décrocher une immunité pour la semaine suivante !

Vendredi matin, expression scénique et sport les attendent. Les élèves partiront ensuite tous en direction du plateau du prime pour les répétitions.

Rendez-vous ce lundi à 17h25 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.