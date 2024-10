Demain Nous Appartient du 18 octobre : qui est le père de Rayane ? (résumé + vidéo épisode 1795 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 18 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1795 de DNA – Rayane est sous le choc ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, il a découvert que Malik n’était pas son père biologique et que sa mère lui a caché la vérité toute sa vie !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 18 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1795

C’est un véritable coup de massue pour Rayane ! Le jeune homme vient d’apprendre un secret qui risque de bouleverser sa vie à jamais : Malik était stérile et n’est donc pas son père biologique ! Rayane revoit alors tout son passé sous un nouvel angle. Les analyses datent d’il y a 5 ans, une période qui coïncide avec le moment où Malik a changé radicalement. Il a envoyé Rayane en pension et est devenu plus dur envers Romy. Pour Rayane, c’est clair : Malik avait découvert à ce moment-là qu’il n’était pas son père biologique. Le choc est énorme. Mais qui est son vrai père ? Rayane a une idée : pour lui, cela ne peut être que Tomer !

Jack sollicite une faveur risquée auprès de Damien… Et de son côté, Joël partage des confidences sur son passé lors de son premier dîner avec la famille de Mona. Quant à Camille, elle est tiraillée à l’idée de dévoiler ce qu’elle ressent.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Manon jalouse face à Nordine qui… (vidéo épisode du 22 octobre)

VIDÉO Demain nous appartient du 18 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.