Plus Belle La Vie du 18 octobre 2024 : Robert est-il l’empoisonneur ? (résumé + extrait vidéo épisode 194 en avance)

Plus belle la vie du 18 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 194 de PBLV – L'enquête va prendre un nouveau tournant cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, l'intoxication ne serait pas due à la datura et un empoisonneur sera à l'origine de tout ça !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 octobre 2024 – résumé de l’épisode 194

Jean-Paul trouve Léa debout et lui conseille de s’allonger. Les urgences l’ont autorisée à rentrer à condition qu’elle se repose. Il lui explique qu’elle ne se souvient pas de tout, mais qu’elle a laissé un message vocal pour raconter ce qui s’est passé. Cependant, Jean-Paul a oublié le téléphone au cabinet. Léa veut immédiatement aller le récupérer. Plus tard au cabinet, Léa écoute le message avec Gabriel. Gabriel se précipite vers le frigo pour vérifier le fromage, mais il ne voit aucune trace visible de datura. Ils découvrent que c’est un fromage fumé, et pensent que le goût amer du datura a pu être masqué par la fumée. Ils décident de chercher d’où vient ce fromage.

Pendant ce temps, Jennifer garde Yaël comme prévu, mais Samuel se sent mal à l’aise. Gabriel appelle Samuel en urgence à propos de Jennifer, et elle doit partir immédiatement au cabinet, laissant Samuel seul avec Yaël. À son arrivée, Jennifer rejoint Gabriel et Léa, qui l’interrogent sur le fromage. Ils l’informent qu’il est contaminé. Jennifer explique que le fromage était déjà dans le frigo et qu’elle ignore qui l’y a mis.



Léa informe Gabriel que le fromage provient de Babeth, qui l’a reçu de Yolande, et que cette dernière l’a volé à Mirta. Gabriel souhaite informer la police, mais Léa préfère d’abord discuter avec sa grand-mère.

Jennifer rentre chez elle et trouve Samuel en train de jouer avec Yaël, visiblement plus détendu. Il lui passe le relais avec un sourire. Plus tard, Samuel range les jouets quand Barbara vient récupérer Naël. Samuel lui propose de ne pas hésiter à faire appel à eux si besoin. Il avoue à Jennifer qu’elle avait raison : Yaël est adorable. Samuel reconnaît que le bébé a besoin de sa maman et il pense qu’ils ont pris la bonne décision.

Jules discute avec Robert et remarque que ce dernier semble en meilleure forme. Curieux, il interroge Robert à propos de Mirta, mais celui-ci élude la question. Jules lui suggère de changer de parfum, affirmant qu’il sent le poisson. Robert explique qu’il a fumé du hareng toute la matinée ! Sur la place, Robert rejoint Mirta avec un panier rempli de produits qu’il a lui-même fumés. Thomas et Kilian sont intrigués et trouvent les produits appétissants. Mirta et Robert leur proposent d’y goûter.

Léa et Gabriel retrouvent Yolande, qui admet avoir volé le fromage dans un panier gourmand destiné à Mirta. Elle précise qu’elle a déjà distribué le reste : de la viande des Grisons à Jules et du saumon fumé à Patrick. Ils apprennent que c’est Robert qui avait offert le panier à Mirta. Gabriel et Léa tentent de joindre Jules et Mirta, sans succès… pendant ce temps, Mirta, Thomas et Kilian sont en train de manger ! Robert les encourage à goûter, mais lui ne mange rien.

À la résidence, Vadim lit tranquillement quand Nisma le rejoint. Elle propose à Vadim, Jules et Steve de faire une grosse fête pour Halloween. Jules et Steve sont partants, Steve admet qu’il travaille sur les préparatifs depuis un moment, mais Vadim décline l’idée. Nisma questionne Steve sur ses véritables plans pour Halloween. Il affirme qu’il a tout prévu. Elle insinue qu’il est jaloux de Vadim, ce qu’il nie. Vadim arrive à ce moment-là et se moque de leur petite dispute.

VIDÉO Plus belle la vie du 18 octobre 2024 – extrait vidéo

