Demain Nous Appartient du 25 octobre : Camille va-t-elle balancer Zack? (résumé + vidéo épisode 1800 en avance)

Demain nous appartient du 25 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1800 de DNA – Camille a menti à la police et a fourni un faux alibi à Zack dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais ce soir, elle commence à se demander si elle a bien fait et si Zack est vraiment innocent…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 25 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1800

Camille ne sait plus où donner de la tête. Zack, le nouvel homme qu’elle fréquente est soupçonné par la police d’être l’agresseur de Rachel, qui assure avoir reconnu sa voix. Pourtant, Zack nie les faits et affirme avoir un alibi : il était, dit-il, avec Camille Meffre le soir de l’agression. Mais Camille sait que c’est un mensonge – ils n’étaient pas ensemble ce soir-là. Malgré cela, elle a faussement confirmé son alibi devant les policiers pour le protéger. Un pari risqué pour elle, d’autant plus qu’elle vient juste de se voir retirer son bracelet électronique… Cette situation la met en colère et la fait douter. Pourquoi Zack insiste-t-il tellement pour se créer un alibi ? Camille déteste être mêlée à cette affaire. Zack continue de clamer son innocence et de lui présenter ses excuses. Alors, innocent ou maître manipulateur ?

De son côté, Rachel se retrouve brutalement agressée par un suspect. Et au Spoon, Octave met Lilou face à ses mensonges. Quant à Romy, c’est son ultime chance…



VIDÉO Demain nous appartient du 25 octobre – extrait de l’épisode

