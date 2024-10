Demain Nous Appartient spoiler : Jack inquiet, Rayane a disparu ! (vidéo épisode du 21 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses ne vont pas s’arranger pour Rayane dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il va disparaitre mystérieusement et Jack va être très inquiet !











Jack est mort d’inquiétude quand il se rend au commissariat pour alerter Damien : Rayane a disparu ! Il n’est pas venu en cours et ne répond plus au téléphone depuis un long moment. Son petit ami est en panique totale, sachant que Rayane est très troublé par tout ce qui se passe avec sa mère et il pourrait commettre une imprudence.

Avec la situation familiale tendue des Saeed, Jack n’a pas osé en parler à Romy et Karim. Heureusement, son beau-père Damien intervient, tentant de rassurer Jack et l’encourageant à rentrer chez eux. Il prend ensuite l’initiative de téléphoner à Karim. Mais où peut bien être Rayane ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1796 du 21 octobre 2024 : Jack très inquiet pour Rayane

