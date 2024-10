Demain Nous Appartient spoiler : Camille bouleversée, elle annonce à Simon que... (vidéo épisode du 18 octobre)

Publicité





C’est le choc pour Simon ! Follement épris de Camille, l’avocat imagine déjà un avenir à ses côtés. Il la comble de cadeaux et planifie des projets en commun. Ce soir, il l’a invitée à passer un joli moment tous les deux comme au début de leur relation. Et il lui propose un voyage à Venise pendant les vacances de la Toussaint.

Mais tout bascule ! Camille, froide et distante, lui avoue finalement qu’elle souhaite prendre du recul. Simon est déconcerté. Où a-t-il échoué ? Pour Camille, ils ne sont plus sur la même longueur d’onde. Elle estime qu’il s’investit bien plus qu’elle dans leur histoire, et lui reproche de s’attacher trop vite. Simon essaie de la retenir, mais comprend rapidement que Camille a déjà fait son choix…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1795 du 18 octobre 2024 : Camille quitte Simon

