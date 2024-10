Demain Nous Appartient spoiler : Nordine vexe Manon avec une grosse bourde (vidéo épisode du 15 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Nordine ne manque pas une occasion de gaffer dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, il va faire une énorme bourde alors que Manon faisait un grand pas vers lui !











Nordine vient en aide à Manon au commissariat, une occasion idéale pour ces deux-là de calmer les tensions. Manon prend l’initiative et invite son ex à un concert. Cependant, Nordine reçoit un message qui le fait rire, et la curiosité de Manon prend le dessus… Elle découvre que le message provient de Noor et en plus elle se moque d’elle, ce qui la blesse profondément.

Convaincue que Nordine et Noor se moquent d’elle, Manon se ferme, malgré les efforts de Nordine pour la rassurer. Elle retire son invitation pour le concert ! Il semble que leur relation n’est pas encore prête à repartir sur de bonnes bases…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1792 du 15 octobre 2024 : Nordine vexe Manon

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.