Le Meilleur Pâtissier du 10 octobre : qui sont les 2 éliminés ? (résumé + replay)

Le Meilleur Pâtissier du 10 octobre 2024, les éliminés – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 1 de la saison 13 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode, il y a eu deux éliminations : Aurélie et Dorothée.







Pour la première épreuve, les 14 pâtissiers amateurs devaient préparer un stand de marché qui les représentait. Ils l’avaient décoré à leur image avec des accessoires et des produits apportés de chez eux. Ils avaient ensuite réalisé sur leur stand la pièce maîtresse qui devait être dégustée par le jury. Et c’est Timothée et Benjamin qui se sont révélés sur cette épreuve !

Sur l’épreuve technique, les pâtissiers devaient reproduire l’incroyable tarte tatin de Pierre-Jean Quinonero, Champion de France des desserts. Et c’est Oussama qui a remporté l’épreuve !



Timothée tablier bleu

A l’issue de ces deux épreuves, Timothée a été désigné Tablier Bleu et il n’a que 16 ans !

Le Meilleur Pâtissier du 10 octobre : Aurélie et Dorothée éliminées

Cyril et Mercotte ont du ensuite délibérer et ce n’était pas facile. Ils ont finalement choisi d’éliminer Aurélie et Dorothée ! Elles avaient une seconde chance dans la compétition parallèle organisée par Noëmie Honiat et Mohammed, demi-finaliste de la saison 10 du Meilleur Pâtissier.

Rendez-vous le jeudi 17 octobre 2024 à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.