Demain Nous Appartient spoiler : Rachel craque face à Samuel... (vidéo épisode du 30 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les jours à venir s’annoncent très difficiles pour Rachel dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». La jeune femme est totalement traumatisée parce qu’elle a vécu, et dans quelques jours, elle va craquer à l’hôpital lors d’une consultation avec Samuel…





Rachel est profondément marquée par le traumatisme de son agression. Lorsqu’elle se rend à son rendez-vous de consultation gynécologique avec le docteur Vernet, elle apprend que celle-ci est retenue en salle d’accouchement et a demandé au docteur Samuel Chardeau de la remplacer.







Publicité





Samuel se présente à Rachel avec bienveillance, et elle accepte de poursuivre l’examen avec lui. Bien que ses résultats soient rassurants, Rachel ressent un mal-être plus profond. Elle confie à Samuel qu’elle ne se sent plus en harmonie avec son corps et souhaite être examinée à nouveau.

Samuel accepte et l’invite à enfiler la blouse et à s’installer sur la table d’examen. Pourtant, lorsqu’elle commence à se déshabiller, Rachel est submergée par une panique intense. Incapable de poursuivre, elle s’excuse, se sentant bouleversée par son incapacité à aller jusqu’au bout. Samuel reste rassurant et compréhensif, il lui programme un nouveau rendez-vous avec Soizic. Mais cet événement révèle combien la vie de Rachel est à jamais transformée.



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : le prédateur prêt à s’attaquer au lycéennes ! (vidéo épisode du 29 octobre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1803 du 30 octobre 2024 : Rachel au plus mal

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.