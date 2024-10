Les Cinquante du 25 octobre 2024 : et les éliminés du jeu sont... (résumé + replay épisode 40)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 40 du vendredi 25 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 40 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs en plein jeu. Deux équipes doivent s’affronter et celle qui perdra sur le banc des éliminés !











Publicité





Carla hésite à faire perdre son équipe afin de sauver celle de Simon. C’est serré et Cassandra fait mine de se donner à fond. Mais elle sait qu’au final elle fera perdre son équipe. Elle fait tomber son bâton, Eddy la soupçonne de piper le jeu !

Les deux équipes sont à égalité. Et au moment où Cassandra fait exprès de perdre, l’autre équipe se loupe aussi. Et Cassandra finit ensuite par faire tomber son bâton. Son équipe est donc éliminée !

Cassandra, Eddy, Sacha, Julie R., Coumba et Jonathan sont éliminés. Ils rentrent au château alors que les joueurs victorieux vont devoir voter.



Publicité





Place aux votes. Eddy comprend que Cassandra a triché, il n’apprécie pas. De leur côté, les joueurs victorieux votent pour sauver 4 joueurs, il y aura donc 2 éliminés. Et le Lion fait ensuite revenir les éliminés. Il annonce le verdict.

Jonathan et Sacha éliminés

Le premier joueur sauvé avec 13 votes sur 13, c’est Cassandra. Le 2ème joueur sauvé avec aussi 13 voix sur 13, c’est Julie R. ! Le 3ème joueur sauvé, avec 12 voix sur 13, c’est Eddy ! Le 1er éliminé, avec une seule voix, c’est Jonathan ! Et c’est finalement Coumba qui est sauvée, Sacha est éliminé !

Simon et Cassandra s’expliquent, il a cru qu’elle n’allait pas piper l’épreuve. Et Jordan reproche à Eddy de ne pas avoir pipé le jeu ! Et pour Sacha et Jonathan, il est l’heure de dire au revoir.

Les Cinquante, le replay du 25 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 40 ce vendredi 25 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 28 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 41.