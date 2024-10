Demain Nous Appartient spoiler : Rayane se fait piéger... (vidéo épisode du 4 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Rayane termine ses travaux d’intérêt général au mas ostréicole cette semaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, pour son tout dernier jour, Alex et Tristan décident de lui tendre un piège…











Tristan et Alex sont de véritables maîtres de la ruse ! Alors que Rayane s’apprête à quitter le Mas, ils lui réservent une surprise mémorable : un plateau de dégustation d’huîtres. C’est l’occasion parfaite pour Rayane de démontrer tout ce qu’il a appris durant ses TIG, en ouvrant les huîtres avec assurance. Soudain, il fait une incroyable découverte : une perle ! Selon Alex et Tristan, une trouvaille aussi rare est presque suspecte… Les deux ostréiculteurs auraient-ils orchestré cela ? Rayane ne se doute de rien et pense avoir décroché le gros lot !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1785 du 4 octobre 2024 : Rayane se fait piéger par Alex et Tristan

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.