Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de la réunification ? (résumé + replay 1er octobre 2024)

Koh-Lanta : la tribu maudite, épisode 7 du mardi 1er octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 7 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ». Après l’élimination de Mélissa chez les jaunes, Charlotte n’apprécie pas d’avoir eu des votes contre elle au conseil et est remontée contre Frédéric.





Et Frédéric est à l’infirmerie après s’être senti mal sur le conseil. Il revient après une nuit passée à l’infirmerie.







La bouteille annonce le jeu de confort. Les jaunes veulent mettre fin à l’hémorragie ! Il s’agit d’une épreuve inédite dans Koh-Lanta : un morpion géant. Avec à la clé : trois poulets rôtis, des frites, du ketchup !

Tirage au sort chez les femmes rouges : Cécile, Emmanuelle et Maud ne jouent pas. Chez les hommes jaunes : Jacques et Fabrice. Au cours de l’épreuve, Cassandra fait plusieurs erreurs et c’est fatale à son équipe. Les jaunes remportent la victoire !



Denis annonce que la réunification, c’est demain ! Ils vont devoir nommer les ambassadeurs, chaque équipe choisit l’ambassadeur adverse. Les jaunes repartent avec leur incroyable repas. Les jaunes pensent que Charlotte va être choisie. Ils décident de mettre une femme en face et optent pour Cassandre, qui a le record de boules noires.

Les rouges hésitent et désignent finalement Sophia. Quant aux jaunes, ils envoient finalement Gustin !

Les deux ambassadeurs partent alors qu’il est temps de former la tribu blanche sur le camps jaune.

Les ambassadeurs choisissent d’éliminer…

Gustin et Sophia se retrouvent l’île maudite pour décider quel aventurier éliminer. Ils n’arrivent pas à se mettre d’accord et bluffent tout les deux en affirmant être prêts à aller à la boule noire.

Sophia et Gustin arrivent sur le camps réunifié. Ils expliquent que la discussion a été longue… Ils ont voulu aller à la boule, ils ont appelé Denis. Mais Gustin a décliné au dernier moment et il a choisi d’éliminer Emmanuelle. L’aventurière pleure.

Si vous avez manqué l’épisode 7 ce 1er octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 8 octobre pour suivre l’épisode 8 de « Koh-Lanta : la tribu maudite ».