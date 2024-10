Demain Nous Appartient spoiler : Sarah agressée, elle s’écroule ! (vidéo épisode du 4 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est un drame qui attend Sarah dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, la femme de Roxane est au plus mal et elle va appeler Bart en panique avant de s’écrouler devant le commissariat !











Bart reçoit un appel de sa meilleure amie, Sara. Elle semble étrange au téléphone, sa voix tremblante de fébrilité. Elle souhaite poser des questions à Bart au sujet de Joël Tundis, le compagnon de Mona. Elle éveille ainsi la curiosité de Bart, qui accepte volontiers de l’aider. Encore sous le choc de l’agression qu’elle a subie la veille, Sara est déterminée à découvrir l’identité de son agresseur.

Bien que la police soupçonne Joël, aucun élément ne permet pour l’instant de l’accuser formellement. Sara interroge Bart sur la raison pour laquelle Joël et Mona ont annulé leur rendez-vous la veille au soir. Bart, malheureusement, ne dispose d’aucune information précise à ce sujet, mais lui fournit tout de même le plus de détails possibles. Elle lui demande également son avis personnel sur Joël, mais Bart est incapable de lui en donner un. Soudain, submergée par l’émotion et le choc, Sara, qui est policière, s’effondre devant le commissariat, perdant connaissance…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1806 du 4 novembre 2024 : Sarah soupçonne Joël et s’écroule

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.