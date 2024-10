Demain Nous Appartient spoiler : Sébastien et Alain se confient... et c'est surprenant ! (vidéo épisode du 21 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Sébastien et Alain vont faire connaissance et même sympathiser dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, ils prennent un apéro ensemble au Spoon et se découvrir de multiples points communs…











Publicité





Sébastien finit par confier à Alain qu’il déteste le vélo mais il se force à en faire car la femme dont il est sous le charme adore faire du vélo. Alain Lehaut se présente à Sébastien et lui confie que lui aussi est charmé par une femme… Mais il doit d’abord mieux la connaitre !

Ces deux là s’entendent bien mais sont loin d’imaginer qu’ils convoitent la même femme : Marianne Delcourt !

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Jack inquiet, Rayane a disparu ! (vidéo épisode du 21 octobre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1796 du 21 octobre 2024 : Sébastien et Alain amoureux de Marianne

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.