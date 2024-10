Demain Nous Appartient spoiler : un grand départ à Sète ! (vidéo épisode du 29 octobre)

Publicité





Romy s’apprête à partir, le cœur lourd. La mère de Rayane retourne seule à Toulouse, attristée de ne pas avoir pu dire au revoir à son fils, qui l’a rejetée après avoir découvert ses mensonges et ses secrets. Leur relation semble brisée… Mais à la dernière minute, Rayane apparaît devant elle. Il a finalement choisi de venir lui dire au revoir. Romy tente une nouvelle fois de rétablir les choses, mais Rayane, encore blessé, n’est pas prêt à discuter. Il ne parvient pas à tourner la page de cette histoire douloureuse.

Elle lui demande alors si elle peut le serrer dans ses bras, et il accepte. Même s’il ne peut encore lui pardonner, il ne veut pas la laisser partir sans lui dire au revoir… Romy quitte Sète avec un cœur plus lourd qu’à son arrivée, mais soulagée d’avoir levé le voile sur ses mensonges. Et avant de partir, elle rappelle à Rayane que Karim est lui aussi une victime de tout ça…

