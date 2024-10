Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 24 octobre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 3)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 24 octobre 2024 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 11 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode intitulé « Bienvenue à la biscuiterie LMP », c’est finalement Céline qui a été éliminée.







Publicité





Sur l’épreuve créative, les pâtissiers devaient réaliser une maison en biscuits avec un gâteau à l’intérieur. Cyril et Mercotte ont salué les réalisations de Romain, Tsiory, et Timothée. A l’inverse, Céline, Benjamin et Inès ont fait un flop.

Sur l’épreuve technique, ils devaient reproduire l’incroyable « Boîte à biscuits » d’Aurélien Cohen. C’est Timothée qui a remporté l’épreuve alors qu’Oussama a fini dernier.



Publicité





Et enfin sur l’épreuve surprise, Cyril et Mercotte leur ont donné le défi de revisiter un biscuit en version XXL. A la clé pour le meilleur visuel, un cupcake d’or pour se qualifier directement pour la semaine suivante ! Et c’est Tsiory qui l’a remporté.

Le Meilleur Pâtissier du 24 octobre 2024 : Tsiory tablier bleu, Céline éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça s’est joué entre Timothée et Tsiory, ils ont finalement désigné… Tsiory ! Et pour le pâtissier éliminé, ça s’est joué entre Céline, Oussama et Inès… Et c’est finalement Céline qui a été éliminée !

Rendez-vous le jeudi 31 octobre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.